Copa SP: semifinais podem ser antecipadas O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu para o próximo domingo, às 11 horas, as partidas de volta das semifinais da Copa Estado de São Paulo. Mesmo assim, a entidade poderá promover alterações na tabela, caso os clubes peçam a antecipação para sexta-feira ou sábado. Isso será necessário se Santo André e Ituano, que disputam simultaneamente o Campeonato Brasileiro da Série C, conquistarem vagas no quadrangular final. Eles farão os jogos de volta pela quinta fase do Brasileiro na quarta-feira. O Santo André enfrentará o Bragantino, em Bragança Paulista, podendo perder até por 2 a 0, porque venceu o primeiro jogo, por 4 a 1. Enquanto isso, o Ituano receberá o RS, em Itu, tentando a vitória por 1 a 0, uma vez que perdeu no Sul, por 2 a 1. Pela Copa Estado, as semifinais começaram na sexta-feira passada. Os locais dos jogos de volta estão definidos. Em Ribeirão Preto, no Estádio Francisco de Palma Travassos, o Comercial pega o Santo André. No primeiro confronto, o time do ABC venceu por 1 a 0. No Estádio Novelli Júnior, em Itu, o Ituano encara o Marília-B. O time de Marília venceu o primeiro confronto por 1 a 0. Santo André e Marília-B precisam de um simples empate para passar à final. Comercial e Ituano, no entanto, necessitam da vitória por dois ou mais gols. A vantagem mínima levará os confrontos para a prorrogação e, se persistir, aos pênaltis. O campeão da Copa Estado garante, automaticamente, vaga na Copa do Brasil de 2004.