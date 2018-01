Copa SP tem mais 2 classificados Mais dois classificados para a segunda fase da 36ª Copa São Paulo de Juniores foram definidos nesta quarta-feira. Atlético-MG e Corinthians-AL se juntaram ao Campinas e ao Santos, que já estavam garantidos anteriormente. O Atlético-MG venceu o Palmas-TO por 1 a 0 e ficou com o primeiro lugar do grupo N, com sede em São Bernardo do Campo. No grupo R, com sede em São Vicente, o Corinthians-AL empatou com o Angra dos Reis por 2 a 2, resultado que o colocou na segunda fase. Com 7 pontos, o time carioca também deve se classificar, pelo índice técnico.