Copa Sul-Americana: Cerro Porteño passa O Cerro Porteño (PAR) empatou por 1 a 1 com o Defensor (URU) nesta terça-feira à noite e garantiu sua classificação para as oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. O jogo foi disputado em Montevidéu, no Estádio Parque Central. A classificação, com este empate, foi obtida graças à vitória dos paraguaios no jogo de ida por 2 a 0. Agora, o Cerro enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, atual campeão do torneio continental.