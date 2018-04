Copa Sul-Americana de 2012 terá oito equipes a mais

ASSUNÇÃO - A Confederação Sulamericana de Futebol (CSF) anunciou nesta sexta-feira que irá aumentar a quantidade de equipes na Copa Sul-Americana. A partir do ano que vem serão 47, oito a mais do que na edição deste ano.

Já em 2012, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela terão quatro equipes participantes na competição.Somados às oito equipes brasileiras e seis da Argentina, e também o campeão da atual edição, serão 47 equipes no total.

Juan Angel Napout, presidente da Associação Paraguaia de Futebol, declarou que o aumento da quantidade de times não ampliará o período de competição. Segundo Napout, os presidentes das federações associadas, que se reuniram na sede da Conmebol em Assunção, concordaram que as eliminatórias sulamericanas para a Copa de 2014 são a prioridade máxima das seleções, e por isso as datas não podem ser alteradas.

"É uma norma já estabelecida pelo comitê executivo", afirmou ele.

O campeão da competição de 2012 também estará classificado automaticamente para a Copa Libertadores do ano seguinte, e participará desde a primeira fase. Na atual edição, registra-se um caso interessante: três dos semifinalistas já estão classificados para a Libertadores de 2012. O Vasco, por ser o campeão da Copa do Brasil,a Universidad do Chile, como ganhador do Apertura chileno, e o Vélez Sarsfield, campeão do Apertura 2011 da Argentina.