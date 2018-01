Copa Sul-Americana define quartas-de-final Com a vitória na terça-feira sobre o Colón por 2 a 1, o Boca Juniors foi a última equipe a classificar-se para as quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Ao lado do River Plate, o atual campeão da Libertadores representa a Argentina, enquanto São Paulo e Santos também garantiram vaga entre os brasileiros. The Strongest, da Bolívia, Atlético Nacional, da Colômbia, Libertad, do Paraguai, e Cienciano, do Peru, foram outros que avançaram na competição. Nenhum representante do Chile, Equador, Uruguai e Venezuela seguiu no torneio. Na próxima quarta-feira, o São Paulo enfrenta o The Strongest em La Paz e o Santos recebe, no dia seguinte, o Cienciano, na Vila Belmiro. No dia 22 de novembro, o Boca recebe o Atlético Nacional e um dia depois, é a vez do River pegar o Libertad. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não divulgou as datas da fase final. O jogo do Boca com o Milan, pela Copa Intercontinental, no dia 14 de dezembro, está prejudicando o calendário da entidade.