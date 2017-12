Copa Sul-Americana tem quatro jogos Quatro partidas serão disputadas nesta terça-feira pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. Pelo Grupo 1, em Ciudad del Este, às 20h30 (de Brasília), jogarão Cerro Porteño, do Paraguai, contra o Defensor Sporting, do Uruguai. O jogo de volta será dia 6 de setembro, em Montevidéu. O Cerro, uma das equipes mais populares do Paraguai, está treinando em dois períodos. As duas equipes se enfrentaram em 1992, pela Libertadores. O time paraguaio empatou a primeira em casa (1 a 1) e venceu a segunda (3 a 2) no Uruguai. O Defensor Sporting está hospedado em Foz do Iguaçu, no Brasil, cidade que faz fronteira com Ciudad del Este. Pelo Grupo 2, às 21h15, a jovem equipe do Trujillano, da Venezuela, recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, em Maracaibo. A partida de volta será dia 8 de setembro em Medellín. Pelo Grupo 3, o The Strongest, da Bolívia, recebe a LDU, às 20h, em La Paz. O jogo de volta será dia 8 de setembro, em Quito. O Strongest está embalado e eliminou o Bolivar da competição. E pelo Grupo 4, às 22h15, o Universidad Catolica, do Chile, recebe o Alianza Atlético, do Peru, em Santiago. O confronto está marcado para o dia 7 de setembro, em Piura, no Peru.