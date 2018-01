Copa: sul-americanos terão só 4 vagas A América do Sul foi a grande derrotada na reestruturação das vagas para a Copa do Mundo de 2006. O Comitê Executivo da Fifa, reunido em Madri, decidiu que o continente sul-americano continua com quatro representantes, mas perde o direito de disputar a repescagem com a Oceania. As novas resoluções da Fifa beneficiaram, além da Oceania, que ganhou uma vaga, os países da Concacaf (América do Norte e Central) e da Ásia, que agora passam a disputar uma vaga na repescagem. A Concacaf tem direito a três seleções e a Ásia, a quatro. A Europa manteve seus 13 representantes e a África continuou com 5. ?Temos de aceitar?, disse o presidente da Associação de Futebol Argentino, Julio Cesar Grondona, que também é um dos vice-presidentes da Fifa. ?Há coisas mais importantes nesta vida do que meia vaga a mais ou meia vaga a menos?, declarou, referindo-se à repescagem. Grondona, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, e o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Nicolás Leoz, reivindicavam o direito a uma quinta vaga, assim com a Europa tentou obter a chance de disputar mais meia vaga, jogando a repescagem com uma seleção asiática. Todos foram derrotados. A Alemanha, como país-sede, não entra na disputa e o atual campeão mundial, que até o Mundial do Japão e da Coréia do Sul, tinha a classificação garantida, passa a disputar as eliminatórias. Portanto, será o caso do Brasil. A Fifa aprovou o calendário propostado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e as eliminatórias terão início no sistema todos contra todos em turno e returno. A entidade começa o torneio em agosto, com cinco partidas em 2003, sete em 2004, e o restante em 2005. Dessa forma, a Conmebol espera reduzir os atritos das seleções com os clubes europeus, já que haverá menos jogos por temporada. As eliminatórias sul-americanas terão sua primeira rodada nos dias 19 e 20 de agosto, seguindo nos dias 6, 7, 10 e 11 de setembro, 10 e 11 de outubro e 15 e 16 de novembro. Para o ano de 2004, a Conmebol separou as seguintes datas: 17 e 18 de fevereiro, 30 e 31 de março, 27 e 28 de abril, 17 e 18 de agosto, 4 e 5 de setembro, 9 e 10 de outubro e 16 e 17 de novembro. As vagas (uma já está com a Alemanha, que será a sede) foram divididas da seguinte maneira: Europa - 13 vagas África - 5 vagas Ásia - 4,5 vagas América do Sul - 4 vagas Concacaf - 3,5 vagas Oceania - 1 vaga