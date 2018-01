Copa Sul-Minas: Coritiba será ofensivo O Coritiba quer aproveitar a velocidade de seus jogadores para surpreender o Grêmio amanhã, às 21h45, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, na primeira partida entre as equipes pelas semifinais da Copa Sul-Minas. Apesar de ter a vantagem de decidir a classificação para as finais em Curitiba, na próxima semana, o time paranaense não quer saber de jogar apenas defensivamente na primeira partida. "Vamos lá com o objetivo de facilitar as coisas para o segundo jogo", disse o técnico Ivo Wortmann. "Não é pelo fato de jogarmos fora que vamos atuar defensivamente, para usar uma vantagem, pois acho perigoso." Pela primeira vez, Wortmann poderá utilizar a equipe que considera a ideal. "É a equipe que sempre pensei, que tinha no papel", afirmou. O lateral-esquerdo Vítor e o atacante Da Silva retornam ao time, enquanto na defesa Pícoli substitui Leonardo, vendido para o Palmeiras. "É uma equipe com muita velocidade, com objetividade, mas que não perde o sentido de marcação com a perda da bola", analisou o técnico. "Acho que temos tudo para conseguir um bom resultado." Wortmann não acredita que o Grêmio atue com esquema tático diferente do utilizado quarta-feira passada, quando o time paranaense foi derrotado por 3 a 2, mas espera uma pressão muito forte, sobretudo no início do jogo. "Temos que jogar com inteligência, administrar essa situação e, dentro do possível, equilibrar o jogo e tirar proveito da qualidade e velocidade dos nossos jogadores", pediu.