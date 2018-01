Copa: suspensa reserva pela Internet A reserva de entradas pela Internet para a Copa do Mundo de 2002, organizada por Japão e Coréia, foi novamente suspensa nesta segunda-feira, apenas um dia depois do seu reinício, em razão de problemas operacionais causados pela grande demanda de acessos ao site do comitê japonês de organização do Mundial (JAWOC). Não existe uma data para o retorno do serviço. A reserva pela Internet havia recomeçado domingo, depois de uma interrupção de dez dias, mas, como vem acontecendo desde o seu lançamento em 15 de fevereiro, precisou ser paralisada novamente. Cerca de seis milhões de bilhetes já foram reservados pelos torcedores.