Copa também firma imagem de técnicos A Euro-2004 atrapalhou a vida de treinadores famosos - que o digam Giovanni Trapattoni (Itália), Iñaki Saez (Espanha), Rudi Voeller (Alemanha) e Otto Baric (Croácia), que perderam o emprego junto com a classificação. O torneio continental, no entanto, até agora serviu para valorizar profissionais que comandam seleções que não são de seus países de origem. O brasileiro Luiz Felipe Scolari é o guru do momento em Portugal e o alemão Otto Rehhagel tem a reverência dos gregos. Os dois tiveram, antes, de romper barreiras de preconceito. Felipão foi visto com reservas pelos patrícios d?além mar, pouco acostumados com o discurso de formar uma "família", de não se deixar influenciar pelos intocáveis. O campeão do mundo enquadrou estrelas como Figo e Rui Costa, deu força para o luso-brasileiro Deco, afastou o goleiro Vítor Baía e levou a seleção da casa para as semifinais. Além disso, conseguiu emocionar duas nações, ao ostentar as bandeiras portuguesa e brasileira, após a classificação dramática nas quartas-de-final. "Agora, mais do que nunca precisamos do apoio da torcida", pede o gaúcho. "Vamos mostrar força." Determinação que delineou o trabalho de Rehhagel, nos últimos três anos, à frente da seleção da Grécia. Quando desembarcou em Atenas, em 2001, trazia na bagagem títulos conquistados em sua Alemanha natal com o Werder Bremen e com o Kaiserslautern. Levava também a fama de durão, que lhe custara o emprego no Bayern de Munique, por conta de boicote dos jogadores. Rehhagel, 65 anos, dessa vez tratou de ganhar a confiança do elenco e aos poucos moldou o time. "Fomos por etapas", explicou. "Os gregos tinham atletas estupendos", elogiou. "Só tratei de transmitir-lhes espírito de equipe", disse. "Compreenderam que o triunfo é de todos."