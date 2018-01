Copa: telões podem trazer problemas de segurança A polícia alemã está preocupada com a segurança nos locais onde serão instalados telões para que os torcedores sem ingressos possam acompanhar os jogos da Copa do Mundo. "Esses centros são um problema, do ponto de vista da segurança", revelou, neste domingo, em declarações à agência alemã DPA, o presidente do Sindicato Alemão da Polícia (DPolG), Wolfgang Speck. Durante a Copa devem ser instalados cerca de 300 telões pela Alemanha, com capacidade para acomodar milhares de torcedores. Já com relação à segurança nos estádios, Speck afirmou que está tranqüilo, pois os incidentes geralmente ocorrem do lado de fora dos campos. Para prevenir problemas, Speck pediu que os organizadores dos locais onde serão instalados os telões colaborassem com a polícia e impedissem que esses pontos se transformassem em centros de camping dos jovens que viajarão ao país durante o Mundial. A Copa do Mundo da Alemanha começa no próximo dia 9 de junho. O Brasil está no Grupo F, ao lado de Croácia, Japão e Austrália.