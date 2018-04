Copa tem vagas definidas nos pênaltis Quatro jogos que serão realizados amanhã determinarão os últimos classificados para as quartas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, a rodada foi movimentada, com um dos times garantindo vaga na disputa de pênaltis e outro com um gol de pênalti nos descontos. A Ponte Preta classificou-se de maneira dramática eliminando o Coritiba. No tempo normal, o time de Campinas abriu o placar com Adilson aos 29 minutos do primeiro tempo. Malzoni empatou para os paranaenses aos 13 do segundo. Nos pênaltis, melhor para a Ponte, que marcou seus quatro gols. O time espera o vencedor da partida de amanhã entre Palmeiras e Guarani, às 16 horas, no Palestra Itália, com transmissão da TV Gazeta. No clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, o grande desafio dos atletas foi suportar a pressão da rivalidade. O Cruzeiro abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com Wendell. O Galo empatou aos 35, com Afonso. No início do segundo tempo três jogadores foram expulsos: Genalvo e Hélio, do Atlético-MG e Kanu, no primeiro minuto em campo. Afonso marcou mais uma vez, aos 39 minutos, e colocou o Galo em vantagem porém Diego empatou novamente para o Cruzeiro aos 42. Por ironia, aos 47, Afonso toca a mão na bola dentro área. Léo definiu, de pênalti, a classificação cruzeirense. O time espera o vencedor da partida entre o Jundiaí e o São Paulo, que é comandado pelo ex-goleiro Zetti. O jogo será às 14 horas em São José dos Campos, com transmissão da Rede TV!. No outro jogo, o União São João venceu o Palmeiras B por 2 a 0 e segue na Copinha. O time pega o Grêmio. O outro confronto das quartas-de-final será entre os vencedores de dois jogos às 16 horas: Portuguesa x Sorocaba e Santos x Flamengo (ESPN).