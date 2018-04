Copa Uefa: brasileiros marcam presença A legião brasileira que se espalha pela Europa não se limita a equipes que disputam a Liga dos Campeões. A partir desta quinta-feira, vários ?expatriados? estarão em campo, na primeira rodada da fase principal da Copa Uefa, o segundo torneio de clubes mais importante do continente. A competição, em eliminação direta, tem 40 confrontos nesta fase. O Sevilla é um dos que apostam em brasileiros. Júlio Baptista e Renato têm presença confirmada na partida com o Nacional, da Ilha da Madeira. Já o Villarreal, de Marcos Senna e Sonny Anderson, visita o Hammarby, da Suécia. O Zaragoza, de Sávio e Álvaro, terá pela frente o Sigma, da República Checa. O Benfica tem em seu elenco Paulo Almeida e Argel e sai para jogar com o Banská Bystrica, da Eslováquia. O Sporting, de Rogério, joga em seu campo com o Rapid, da Áustria. O Parma liberou Júnior para o São Paulo, mas levou Fábio Simplício, e recebe o Maribor, da Eslovênia. A Lazio, com o lateral César, desafia o Metalurg, da Ucrânia. O artilheiro Ailton reforça o Schalke, assim como Bordon, na partida com o Metalurgs, da Letônia. O Bochum, do ex-são-paulino Edu, vai à Bélgica para jogar com o Standard Liege. A rodada inicial tem ainda como destaques Trabzonspor (TUR) x Athletic Bilbao, Odd (NOR) x Feynoord, Newcastle x Bnei Sakhmin (ISR), Ujpest (HUN) x Stuttgart, Panionios (GRE) x Udinese, Millwall (ING) x Ferencvaros, Aalborg (DIN) x Auxerre (FRA).