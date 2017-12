Copa Uefa tem rodada nesta quarta A quarta rodada da fase de grupos da Copa Uefa será aberta nesta quarta-feira com 8 partidas. Na chave A, o Schalke04 faz sua quarta apresentação, na visita ao Feyenoord. O clube alemão lidera com 7 pontos e já está classificado para a fase seguinte. Os holandeses têm 4. Na mesma série, jogam ainda Ferencvaros (1) x Basel (1). No Grupo B, estão previstos os jogos Athletic Bilbao (3) x Steaua (6) e Besiktas (3) x Standard Liege (3). No Grupo C, entrarão em campo Zaragoza (3) x Dnipro (9) e Austria Viena (3) x Bruges (3). No Grupo D, medem forças Sporting Lisboa (6) x Sochaux (3) e Panionios (zero) x Dinamo Tblisi (zero).