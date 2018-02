Copa/2006 já tem 24 países confirmados Com a vitória da Costa Rica sobre os Estados Unidos por 3 a 0, no final da noite deste sábado, a super rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 carimbou o passaporte de mais 14 países, que se juntam aos 10 já classificados anteriormente. A lista agora conta com Brasil, Alemanha (país-sede), Argentina, Paraguai, Equador, Japão, Irã, Coréia do Sul, Arábia Saudita, EUA, México, Costa Rica, Togo, Gana, Costa do Marfim, Tunísia, Angola, Inglaterra, Ucrânia, Polônia, Itália, Croácia, Portugal e Holanda. Das oito vagas restantes, três serão definidas na próxima quarta-feira. Elas sairão da Europa e as candidatas mais favoritas são França, Suécia e Sérvia e Montenegro. Os últimos cinco classificados sairão em novembro, após as repescagens - três na Europa, o quinto da América do Sul contra a Austrália e o quarto da Concacaf contra Uzbequistão ou Bahrein, que ficaram no empate em 1 a 1, neste sábado, no Uzbequistão. Dos classificados nesta rodada, as maiores surpresas vieram da África. Apenas a Tunísia já tem experiência em Mundiais. Togo, Gana, Costa do Marfim e Angola terão o prazer, pela primeira vez, de jogar uma Copa do Mundo. Na Europa, a curiosidade ficou por conta das classificações de Inglaterra, Polônia e Croácia, que só foram confirmadas com a vitória da Holanda sobre a República Checa.