Copa/2014: Teixeira se reúne com prefeito de São Paulo O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, teve reunião nesta quinta-feira com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para falar do projeto da Copa de 2014 no Brasil. O dirigente está percorrendo o País, em encontro com governantes, para recolher apoio à candidatura. O encontro desta quinta aconteceu no gabinete do prefeito Kassab. Foi a confirmação de que São Paulo será uma das sedes da Copa caso o Brasil seja mesmo o escolhido para receber o evento - a Fifa anuncia sua decisão em novembro deste ano. Presente na reunião, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, contou os planos de São Paulo para o Mundial de 2014. "Reafirmo minha posição de lutar para que o Morumbi seja o estádio do Estado de São Paulo para a Copa. Esse é o nosso plano A?, disse o dirigente, sem descartar uma outra alternativa, que seria a construção de um novo estádio. ?Temos que ter profissionalismo para que, se alguma coisa não der certo com relação ao Morumbi, São Paulo tenha um estádio que possa abrigar os jogos da Copa.? Ricardo Teixeira já tinha se encontrado anteriormente com o governador de São Paulo, José Serra. Além disso, ele teve reuniões com os governadores de Pernambuco, Acre, Ceará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Brasília - também esteve com o prefeito do Rio, César Maia. Fora isso, enviou o caderno de encargos da Fifa para os governos do Paraná, Goiás e Rio Grande do Norte.