Copas domésticas agitam a Europa O futebol europeu foi marcado por jogos de copas domésticas no primeiro fim de semana do ano. Na Inglaterra, não houve surpresas e os favoritos mostraram suas cartas na rodada deste domingo. Jogando fora de casa, o Manchester United venceu o Aston Villa por 2 a 1, de virada, com dois gols de Paul Scholes. Todas as partidas foram válidas pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Duas equipes da quarta divisão inglesa tiveram a chance de testar suas forças diante dos grandes. O Yeovil até que tentou, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 0 diante do Liverpool. O Cheltenham quase complica a vida do Fulham, que venceu com um placar apertado de 2 a 1, no fim do jogo. Já o Arsenal eliminou o Leeds United da competição após uma vitória por 4 a 1, com gols de Henry, Edu, Pires e Kolo Toure. França - O grande destaque da primeira rodada da Copa da França foi o goleiro Fabien Barthez, campeão mundial em 1998. Depois de ficar meses parado, após ser emprestado pelo Manchester, ele fez uma estréia em grande estilo com a camisa do Olympique de Marselha. Após um empate por 0 a 0 contra o Estrasburgo no tempo normal e na prorrogação, Barthez pegou dois pênaltis e converteu um, garantindo a classificação da equipe para a próxima fase do torneio. Já o Lyon despachou o Aire, da oitava divisão, com uma goleada por 4 a 0. O Paris Saint-Germain derrotou o Troyes por 3 a 2 e o Monaco bateu o Metz por 2 a 0.