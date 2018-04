Copete celebra atuação pelo Santos e admite má fase: 'Está faltando'

Depois de um mês e meio de ausência, o colombiano Copete finalmente voltou a atuar pelo Santos na noite da última terça-feira. Surpresa de Jair Ventura para a vaga do lesionado Eduardo Sasha, o atacante teve bom desempenho e foi o autor da assistência para o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Estudiantes, marcado por Gabriel.

Estou muito feliz por poder vestir de novo a camisa do Santos em uma Libertadores, ainda mais em uma vitória como essa. Estamos trabalhando firme para ajudar o time", declarou.

Titular do Santos durante boa parte de sua passagem pelo clube, Copete caiu de produção nos últimos meses, perdeu a posição e, posteriormente, até o lugar no banco. E se a atuação de terça fez o colombiano voltar a se destacar, ele mesmo admitiu que está devendo.

"Isso me incentiva a continuar trabalhando. Sei das minhas qualidades e do que posso fazer para o time. Está faltando mais, mas vou seguir trabalhando, acreditando em mim e no time", prometeu.

Líder do Grupo F da Libertadores, o time paulista agora já mira o próximo compromisso pela Libertadores, dia 1º de maio, contra o Nacional, no Uruguai. "Sabemos que o Nacional é um time forte, que estará em sua casa. Mas vamos fazer nosso melhor para conquistar a vitória, que é muito importante para a gente. A classificação só depende de nós, do que fazemos em campo", comentou Copete.