Copete considera descanso de duas semanas no Brasileiro fundamental para o Santos

O atacante Jonathan Copete, do Santos, considerou fundamental a parada no Campeonato Brasileiro para os jogos da seleção brasileira, válidos pelas Eliminatórias da Copa de 2018. O colombiano celebrou o período para a recuperação física da equipe devido ao desgaste provocado pela longa sequência de compromissos na atual temporada.

Copete acredita que o descanso de 13 dias será benéfico na preparação para o clássico contra o Corinthians, no dia 10 de setembro (domingo), às 16 horas, na Vila Belmiro, em jogo que marcará o retorno do time santista ao Brasileirão.

"O descanso é importante para voltarmos ao trabalho com uma melhor disposição. Sabemos que teremos compromissos muito importantes pela frente. Seguimos brigando pelas primeiras colocações do Brasileirão e também buscando o título da Copa Libertadores, então acho que a folga será importante para voltarmos bem para essa importante sequência, que já começa com um grande clássico", destacou Copete em entrevista ao site oficial do clube.

O Santos já disputou 48 jogos oficiais em 2017 - mais um amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, vencido pelos brasileiros por 5 a 1 -, computando-se as partidas do Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

Copete, maior artilheiro estrangeiro na história do clube (22 gols em 72 jogos) valorizou o empate em 1 a 1 diante do Cruzeiro, no domingo passado, em Belo Horizonte - o quarto seguido da equipe no Brasileirão, sendo três deles em 0 a 0 -, pela soma de um ponto que será importante na luta pelo título da competição ou por uma vaga no G6, grupo que terá vaga garantida na próxima edição da Libertadores.

"Nós tentamos buscar os três pontos, mas foi um jogo muito difícil. O empate é importante porque seguimos pontuando no campeonato, ainda que não tenha sido o resultado ideal. Espero podermos voltar a conquistar vitórias, para somarmos três pontos. Fiquei feliz pela assistência no gol do Bruno (Henrique), mas o importante é valorizar o grupo que lutou muito no jogo contra o Cruzeiro", finalizou o colombiano.

O elenco santista recebeu folga concedida pelo técnico Levir Culpi e retornará aos treinamentos no CT Rei Pelé, em Santos, somente na quinta-feira, às 15 horas. O time ocupa a terceira colocação do Brasileiro, com 38 pontos, dez atrás do líder Corinthians, próximo adversário, na 23ª rodada do torneio.