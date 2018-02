Copete faz tratamento e desfalca treino do Santos visando o Santo André

O técnico Jair Ventura comandou treino do Santos nesta quarta-feira no CT Rei Pelé, sem Copete. O colombiano ficou na parte interna realizando tratamento e, por isso, não trabalhou com os companheiros às vésperas do duelo de domingo diante do Santo André, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

+ Pendurado, Gabriel corre risco de perder clássico no Santos e pode ser poupado

+ Demitido, Gustavo Vieira critica disputa política e impasse financeiro no Santos

Copete deixou o clássico diante do São Paulo, no último domingo, reclamando de dores. Por isso, ficou afastado do trabalho realizado no CT. Ainda é cedo, no entanto, para definir se o atacante é dúvida para a partida do fim de semana.

Este foi o primeiro treino dos titulares do Santos em campo desde o clássico. Depois de folgarem na segunda-feira, eles fizeram trabalho regenerativo e assistiram aos reservas empatarem com o São Bernardo em jogo-treino na terça.

Jair mais uma vez optou pelo mistério nesta quarta e permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os primeiros 20 minutos da atividade no CT Rei Pelé. Depois de bater o São Paulo no Morumbi, o Santos é o líder do Grupo D do Campeonato Paulista, com 14 pontos.