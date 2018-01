Copinha já tem os quatro semifinalistas Palmeiras, Corinthians e São Paulo, além do Coritiba, vão participar das semifinais da 35ª Copa São Paulo de Juniores na próxima quinta-feira. As vagas foram definidas na rodada disputada nesta terça-feira à tarde quando o Palmeiras venceu o Coritiba, por 1 a 0, o Corinthians passou pelo Santos, por 3 a 0, enquanto o São Paulo eliminou o Rio Branco nos pênaltis, 7 a 6, após empate de 2 a 2 no tempo normal. Na próxima fase, quinta-feira, o Corinthians vai enfrentar o Coritiba, que ficou com a vaga pelo índice técnico. O time paranaense somou 13 pontos na competição, número superior aos outros derrotados - Santos e Rio Branco, com 12 pontos cada. O Palmeiras vai medir forças com o São Paulo. A forma de disputa ainda é de simples eliminatória com um jogo. Em caso de empate, a decisão irá para a cobrança de penalidades máximas. O Corinthians sobrou na vitória por 3 a 0 sobre Santos, em Osasco. Os meias Rosinei e Elton foram os principais destaques do jogo, com grandes lances individuais. Os gols foram de Rosinei, Vinícius e Bobô. O Palmeiras venceu o Coritiba por 1 a 0, em Suzano, e seguiu na disputa da Copinha. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante revelação do clube paulista, Willian, aos 25 minutos do primeiro tempo. O São Paulo mais uma vez nessa Copinha garantiu a vaga nas cobranças de pênaltis. Com o empate por 2 a 2 contra o Rio Branco, em Santo André, a decisão foi para as penalidades, e assim como contra o Fluminense, quem brilhou foi o goleiro Matheus, que defendeu mais uma cobrança. Os gols foram marcados por Diego Tardelli e Marco Antônio para o São Paulo, e Carlos Eduardo e William para o Rio Branco.