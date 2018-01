Copinha já tem três semifinalistas Em dois jogos, realizados nesta terça-feira à tarde, saíram três classificados para a semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Corinthians, Palmeiras e Coritiba avançaram no torneio. Os clubes da capital paulista venceram seus jogos e chegaram a 18 pontos, com 100% de aproveitamento. O time paranaense classificou-se por índice técnico, com 13 pontos (o Santos terminou com 12). Em Osasco, o Corinthians venceu o Santos por 3 a 0, com gols de Rosinei, Vinícius e Bobô e agora enfrenta o Coritiba. O Palmeiras bateu o clube do Paraná por 1 a 0, gol da revelação Willian, que chegou a sete gols na Copinha. O clube da capital enfrenta o vencedor de São Paulo e Rio Branco. As semifinais serão realizadas quinta-feira.