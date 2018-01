Cor do uniforme divide torcedores Não são apenas os jogadores da seleção brasileira que se dividem quando o assunto é o uniforme com o qual devem jogar. O portal do Estadão (www.estadao.com.br) perguntou para os internautas que cor preferem para a camisa do selecionado. O resultado foi, praticamente, um empate técnico. O azul venceu o amarelo, mas por uma diferença insignificante: 50,83% ante 49,17%. Leia mais em O Estado de S.Paulo