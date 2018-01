Coração afasta jogador do Rio Preto O volante camaronês Martin, de 24 anos, reforço do Rio Preto para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 pode ser mais um atleta impedido de jogar por problemas cardíacos. Na última quarta-feira foi detectada uma alteração na sua freqüência cardíaca durante bateria de exames a que o elenco do Rio Preto se submeteu no Instituto do Coração de São José do Rio Preto. Por isso, Martin passou por exames mais detalhados na manhã desta sexta-feira e os resultados só serão conhecidos na segunda-feira. O próprio Martin disse que esta não foi a primeira vez que exames detectam problemas com seu coração, mas que isso nunca o impediu de jogar. De acordo com o camaronês, que atua há cinco anos no Brasil, os médicos dos outros clubes em que jogou o liberaram após uma nova série de exames. Isso já havia acontecido, por exemplo, no Taquaritinga, ano passado. Durante o Campeonato Paulista de 2002, o rival América viveu uma situação semelhante, com Fábio Gaúcho, na época, vindo do Vila Nova-GO. Os exames cardíacos detectaram a necessidade de uma cirurgia, que permitiu que Fábio voltasse a jogar, novamente no futebol goiano, embora tivesse sido dispensado pelo alvirrubro. O presidente Vergílio Dalla Pria Netto, que também é médico, espera que o Martin tenha condições de jogar na Série A-2, que começa no final deste mês. Dalla Pria aguarda o resultado dos novos exames para só então se pronunciar sobre o caso.