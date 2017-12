Coração aposenta Bebeto Campos Mais depressa do que imaginava e sem a necessidade de exames complementares, o meia Bebeto Campos, do Paysandu, terá de abandonar o futebol profissional. Ele apresentou miocardiopatia e dilatação de um dos vasos do coração durante exames feitos em todo o elenco do clube paraense antes da partida contra o Palmeiras, em São Paulo, no sábado passado. A diretoria do clube, para poupar o jogador de eventual problema dentro de campo igual ao que matou o zagueiro Serginho, do São Caetano, decidiu cumprir o contrato de Bebeto Campos até o próximo dia 31 de dezembro. Ao saber que terá de se aposentar por invalidez, o meia de 30 anos chorou muito, afirmando que joga futebol desde os 13 anos sem nunca ter sentido nada no coração. "É muito triste ter de admitir que não poderei mais fazer o que gosto e de onde tiro o sustento de minha família", disse o baiano Bebeto Campos, que antes de atuar no Paysandu pertencia ao Vitória (BA). Para ele, fica difícil raciocinar sobre o que fará no futuro. "Nesse momento não penso em mais nada. Se não posso jogar futebol, vou ter que procurar fazer outra coisa". E emendou: "vou orar muito e pedir a Deus para que não seja nada demais". No fundo, apesar de conformado, Bebeto Campos acrescenta que ainda nutre a esperança de poder voltar aos gramados. Uma coisa é certa: quer fazer outros exames para "tirar as dúvidas da cabeça". O cardiologista paraense Luís Bezerra afirma que o episódio envolvendo o atleta do São Caetano foi importante para detectar o problema do Bebeto Campos a tempo de evitar que ele tivesse o "mesmo fim trágico do Serginho". O caso do meia do Papão, garante, é irreversível. O objetivo agora é descobrir as causas da lesão, que levam inclusive para possíveis conseqüências da Doença de Chagas, provocada por um besouro conhecido por "barbeiro" no nordeste do País. A suspeita sobre posssível Doença de Chagas está sustentada no fato de que o mal tem várias formas, entre eles a "assintomática, a que só se manifesta com arritimia, a que pode afetar só o coração, ou o intestino, ou ainda dilatar o intestino ou só o esofago". "São inúmeras as formas, a gente precisa é continuar com a investigação para ver se é a doença de Chagas ou outra causa".