Coração assusta italiano Antognoni Um dos heróis da conquista do título mundial de 1982 pela Itália foi parar no hospital por causa de um problema cardíaco. O ex-meia Giancarlo Antognoni, 50 anos, teve uma crise coronariana aguda segunda-feira à noite depois de participar de uma partida de futebol em Nyon, na Suíça, e continua internado. Antognoni jogou 15 minutos numa partida que reuniu ex-jogadores. Quando estava tomando banho, começou a sentir dores no peito e foi levado para um hospital em Nyon, de onde foi transferido de helicóptero para Lausane. Lá, passou por uma angioplastia (cirurgia para desobstruir a artéria entupida). A internação de Antognoni provocou comoção em Florença, porque ele brilhou como jogador na Fiorentina e também foi dirigente do clube. Quando jogava, Antognoni sofreu uma parada cardio-respiratória durante uma partida contra o Genoa em novembro de 1981. Ele se chocou com o goleiro Martina e caiu inconsciente. O médico da Fiorentina conseguiu reanimá-lo fazendo massagem cardíaca.