Córdoba deixa a seleção da Colômbia O empate contra a Argentina, por 1 a 1, quarta-feira à noite, em Barranquilla, já fez a primeira vítima na seleção colombiana. O goleiro Córdoba, que defendeu o Boca Juniors na campanha vitoriosa da Copa Libertadores da América de 2000, frente ao Palmeiras, colocou um ponto final em sua carreira pela seleção de seu país. O jogador jura que não tomou a decisão influenciado pelo erro que ocasionou o gol argentino. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Córdoba acertou a bola na cabeça do zagueiro Viveros, ao sair jogando. Hernán Crespo aproveitou o vacilo e abriu o placar para a Argentina. "Passei a semana toda pensando nisso. Queria fazer uma grande partida, mas não foi o que aconteceu", lamentou o goleiro, que atua no Besiktas, da Turquia. A tristeza de Córdoba só não era maior porque o atacante Angel empatou a partida no início do segundo tempo e garantiu o primeiro ponto da Colômbia nas Eliminatórias Sul-americanas. O resultado, porém, não aliviou a situação do técnico Francisco Maturana, que admitiu que "amanhã ainda serei o técnico da seleção, depois não sei..." O empate também foi questionado pela imprensa argentina, que não gostou da atuação da equipe do técnico Marcelo Bielsa, principalmente no segundo tempo. A Argentina só voltou a jogar bem quando o treinador resolveu tirar Verón, D?Alessandro e Saviola do banco de reservas. "Pesadelo". Essa foi a manchete do diário esportivo Olé. O jornal Clarín também não poupou críticas e destacou: "A seleção somou um ponto e muitas dúvidas na Colômbia." O empate deixou a Argentina na segunda posição da tabela, com 8 pontos ganhos, ao lado do Brasil. O líder é o Paraguai, que já acumulou 9 pontos.