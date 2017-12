Córdoba deve jogar no futebol inglês O goleiro colombiano Oscar Córdoba poderá atuar no futebol inglês em 2002. "As negociações estão adiantadas?, afirmou o diretor Marcelo London, do Boca Juniors. ?Esta transferência não sairá por menos de cinco milhões de dólares?, garantiu o dirigente. A imprensa argentina especula que o destino de Córdoba, eleito o melhor jogador da Copa Libertadores nas duas edições, poderá ser o Manchester United ou o Arsenal. Córdoba, que atua pelo Boca Juniors desde 1997, ganhou também três campeonatos nacionais e uma Copa Intercontinental.