Coreano não aceita jogar no Peruggia O atacante sul-coreano Ahn Jung-hwan, que marcou o gol histórico contra a Itália, classificando sua seleção às semifinais da Copa do Mundo, disse que só aceita voltar ao Peruggia se for repassado a outro clube europeu. Depois do gol, o presidente do clube italiano, Luciani Gaucci, disse que ele nunca mais vestiria a camisa do Peruggia, mas voltou atrás e ordenou sua reintegração ao elenco.