Coreanos mantêm a posse de bola e arriscam mais chutes Manter a bola nos pés e não ter medo de arriscar finalizações foram as chaves da Coréia do Sul para virar a partida e bater Togo por 2 a 1, nesta terça-feira, no Waldstadion, em Frankfurt. A equipe asiática teve quase o dobro da posse de bola: 64% a 36%. O índice, que já era superior no primeiro tempo, disparou na etapa final, depois que o atacante Ahn Jung-hwan entrou no lugar do zagueiro Kim Jin-kyu. Foi nesta etapa também que as finalizações dispararam: foram 11 chutes para o gol do togolês Agassa, contra apenas 5 na etapa inicial. É verdade que apenas seis tiveram o endereço certo, mas foi assim, arriscando de fora da área, que Ahn Jung-Hwan marcou o gol da virada - e acabou premiado pela Fifa como o melhor jogador da partida. Com muita velocidade, o jogo teve poucos lances violentos - o principal deles, do togolês Abalo, foi punida pelo árbitro inglês Graham Poll com o cartão vermelho, o segundo da Copa. Mas, em faltas, as duas equipes se equivaleram: foram 17 infrações cometidas pelos africanos, apenas uma a mais que os asiáticos. Veja abaixo as estatísticas do jogo: Finalizações: Coréia do Sul, 16; Togo, 9 Finalizações certas: Coréia do Sul, 6; Togo, 3 Faltas cometidas: Coréia do Sul, 16; Togo, 17 Cartões amarelos: Coréia do Sul, 2; Togo, 3 Cartões vermelhos: Coréia do Sul, 0; Togo, 1 Escanteios: Coréia do Sul, 3; Togo, 4 Impedimentos: Coréia do Sul, 2; Togo, 4 Posse de bola: Coréia do Sul, 64%; Togo, 36% Melhor jogador da partida: Ahn Jung-hwan (Com fifaworldcup.com)