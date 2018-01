Coréia contrata treinador português O português Humberto Coelho será o novo treinador da seleção da Coréia do Sul. O acerto foi anunciado pelo próprio treinador, que no dia 2 de fevereiro deve assinar contrato até agosto de 2004. ?É uma honra e grande desafio ser o sucessor de Guus Hiddink?, declarou o novo contratado, ao referir-se à responsabilidade de preencher a vaga aberta pelo holandês que levou os sul-coreanos ao 4º lugar no Mundial de 2002. Anteriormente, ele dirigiu as seleções de Portugal e Marrocos.