Coreia divulga lista prévia para a Copa com estrela do Tottenham e 3 novatos

O atacante Son Heung-Min vai liderar a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o técnico Shin Tae-Yong divulgou uma lista prévia de 28 convocados da sua seleção para o torneio da Rússia e incluiu o jogador do Tottenham, assim como outros nomes que atuam no Campeonato Inglês, como Sung-Yueng, do Swansea, e Lee Chung-Yung, do Crystal Palace. Além disso, a relação tem três novatos.

+ Confira o noticiário da Copa da Rússia

Son, de 25 anos, marcou 18 gols nesta temporada pelo Tottenham e foi eleito o melhor jogador asiático em atividade fora do continente em 2015 e 2017. Além disso, fez parte do grupo da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014.

O meia Yeom Ki-Hun, veterano de 35 anos e que participou do Mundial de 2010, e Kim

Min-Jae, defensor do Jeonbuk Motors, não foram incluídos na lista por causa de lesões.

"Eu tive que mudar meu plano original devido a lesões dos jogadores, mas ainda tenho quatro semanas para nos preparar para o torneio", disse Shin. "Vou tentar reforçar a nossa linha de defesa e construir a coesão com os novos jogadores nas próximas semanas."

O atacante Lee Seung-Woo foi incluído pela primeira vez em uma convocação. O jogador, com passagem pelas divisões de base do Barcelona, se transferiu para o Verona no ano passado e foi selecionado uma semana depois de marcar seu primeiro gol no Campeonato Italiano.

Os outros jogadores novatos da lista são o zagueiro Oh Ban-Suk, do Jeju United, e o meia-atacante Moon Seon-Min, do Incheon United. "Esses três jogadores podem nunca ter jogado conosco, mas eles também podem ir para a Copa do Mundo se eles mostrarem performances impressionantes conosco", disse o treinador.

O grupo da Coreia do Sul vai se apresentar em 21 de maio na sua preparação para a nona Copa do Mundo consecutiva, fazendo amistosos contra Honduras, no dia 28, e a Bósnia-Herzegovina, em 1º de junho. Shin planeja divulgar a lista final de 23 convocados no dia 3, com a equipe indo para a Áustria, onde vai enfrentar Bolívia e Senegal.

Semifinalista da Copa do Mundo de 2002, a Coreia do Sul chegará em São Petersburgo em 12 de junho. A equipe está no Grupo F da Copa e estreará contra a Suécia no dia 18. México e Alemanha são os outros adversários na chave.

Confira a lista preliminar de convocados da Coreia do Sul:

Goleiros: Kim Seung-Gyu (Vissel Kobe/Japão), Kim Jin-Hyeon (Cerezo Osaka/Japão), Cho Hyun-Woo (Daegu FC).

Defensores: Kim Young-Gwon (Guangzhou Evergrande/China), Jang Hyun-Soo (Tokio/Japão), Jung Seung-Hyun (Sagan Tosu/Japão), Yun Yong-Sun (Seongnam FC), Kwon Kyung-Won (Tianjin Quanjian/China), Oh Ban-Suk (Jeju United), Kim Jin-Su (Jeonbuk), Kim Min-Woo (Sangju Sangmu), Park Joo-Ho (Ulsan), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seul), Lee Yong (Jeonbuk).

Meio-campistas: Ki Sung-Yueng (Swansea/País de Gales), Jung Woo-Young (Vissel Kobe/Japão), Kwon Chang-Hoon (Dijon/França), Ju Se-Jong (Asan Mugunghwa), Koo Ja-Ceol (FC Augsburg/Áustria), Lee Jae-Sung (Jeonbuk), Lee Seung-woo (Verona/Itália), Moon Seon-Min (Incheon United), Lee Chung-Yong (Crystal Palace/Inglaterra).

Atacantes: Kim Shin-Wook (Jeonbuk), Son Heung-Min (Tottenham/Inglaterra), Hwang Hee-Chan (Red Bull Salzburg/Áustria), Lee Keun-ho (Gangwon FC).