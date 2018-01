Coréia do Norte fará jogos na Alemanha A seleção da Coréia do Norte vai realizar quatro amistosos na Alemanha a convite da Federação Alemã de Futebol (DBF). O anúncio foi feito nesta sexta-feira e a caravana deve durar duas semanas. A primeira partida será no domingo contra uma equipe a definir. A Coréia do Norte não vai participar da Copa do Mundo de 2002, que será realizada na Coréia do Sul e no Japão.