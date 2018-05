Choe Chol-man fez o gol da vitória aos 14 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada.

Os norte-coreanos, que estão no grupo de Brasil, Portugal e Costa do Marfim na Copa do Mundo da África do Sul, já venceram no torneio a equipe do Mali, por 1 x 0, no jogo de abertura.

No sábado, a Coreia do Norte enfrente o Irã.