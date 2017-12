Coréia do Sul derrota Bósnia-Herzegovina em amistoso A seleção da Coréia do Sul se despediu de seus torcedores nesta sexta-feira e derrotou a Bósnia-Herzegovina por 2 a 0, no último amistoso preparatório antes do embarque para a disputa da Copa do Mundo, na Alemanha. Apesar da melhor qualidade técnica, os coreanos só conseguiram marcar no segundo tempo da partida. O primeiro gol aconteceu aos 5 minutos, com Seol Ki-hyeon. Já o segundo foi marcado no último minuto, com Cho Jae-jin. No final do jogo, os torcedores aplaudiram a seleção, que vai tentar repetir na Alemanha o bom desempenho da Copa passada, quando terminaram em quarto lugar. Na Europa, a Coréia ainda disputará dois amistosos antes da estréia no Mundial. O primeiro deles será no dia 1º de junho, contra a Noruega. O outro acontecerá no dia 4, contra a seleção de Gana. A Coréia do Sul está no Grupo G e estréia na Copa no dia 13 de junho, contra a seleção de Togo. Depois, os coreanos enfrentarão a França e a Suíça.