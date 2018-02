Coréia do Sul derrota México em jogo amistoso nos EUA A Coréia do Sul derrotou, na noite desta quarta-feira, o México por 1 a 0, em partida amistosa realizada na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, com mais de 60 mil pagantes. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o goleiro Osvaldo Sánchez, do México, defendeu uma cobrança de falta do coreano Won-Hee. Na reposição, Sánchez soltou a bola na grande área, achando que a jogada não valesse mais. Mas, Dong-Gook aproveitou a desatenção do goleiro, roubou a bola e fez o gol da vitória da Coréia. Em dez jogos, esta foi a terceira vitória da Coréia do Sul contra o México - ainda aconteceram dois empates e cinco vitórias dos mexicanos. O México está no Grupo D da Copa do Mundo da Alemanha, ao lado de Portugal, Angola e Irã. Já a Coréia está no Grupo G, junto de França, Suíça e Togo.