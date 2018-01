Coréia do Sul e Arábia estão na Copa As seleções da Coréia do Sul e da Arábia Saudita garantiram nesta quarta-feira suas vagas na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Os sul-coreanos foram ao Oriente Médio e golearam o Kuwait por 4 a 0 (Park e Lee marcaram duas vezes cada). Em Riad, os sauditas venceram o Uzbequistão por 3 a 0 - dois gols de Jaber e um de Harthi. Com os resultados, a Arábia Saudita continua na liderança do Grupo B das Eliminatórias Asiáticas com 11 pontos, um a mais que a Coréia do Sul. As duas seleções se enfrentam na última rodada, em agosto, só para definir quem ficará em primeiro lugar. Kuwait, com quatro pontos, e Uzbequistão, com dois, se enfrentam para decidir quem ficará com a terceira colocação e, assim, seguir com chances de ir à Copa. De acordo com o regulamento da Fifa, os dois terceiros colocados de cada chave na Ásia se enfrentam em dois jogos e o vencedor do confronto encara o quarto colocado da Concacaf na briga por um lugar no Mundial. Mais cedo, o Bahrein já se garantiu na terceira posição do Grupo A mesmo perdendo para o Irã, pois a Coréia do Norte foi derrotada pelo Japão. Com as vitórias, iranianos e japoneses se classificaram para a Copa do Mundo.