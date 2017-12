Coréia do Sul empata amistoso contra a Noruega No penúltimo amistoso antes da estréia na Copa do Mundo da Alemanha, a seleção da Coréia do Sul não conseguiu passar pela forte defesa da Noruega e só empatou em 0 a 0, para mais de 15 mil torcedores que compareceram nesta quinta-feira ao Estádio Ullevaal de Oslo. Apesar do placar sem gols, ambas as equipes criaram boas oportunidades. No segundo tempo, o técnico da Coréia, Dick Advocaat, realizou três substituições para poupar alguns jogadores. Nenhum cartão foi distribuído pelo árbitro Johan Verbist, da Bélgica. A última partida amistosa da Coréia do Sul será disputada contra a seleção de Gana, que também está na Copa do Mundo. O jogo será realizado no dia 4 de junho, em Glasgow, na Escócia. A estréia dos coreanos no Mundial está prevista para o dia 13 de junho, contra o Togo, pelo Grupo G. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica.