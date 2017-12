Coréia do Sul escolhe outro holandês para dirigir a equipe O holandês Pim Verbeek foi nomeado nesta segunda-feira o novo treinador da seleção da Coréia do Sul. De acordo com a Federação Coreana de Futebol, Verbeek fechou um contrato de dois anos. Ele era assistente do também holandês Dick Advocaat, que comandou a equipe sul-coreana no Mundial da Alemanha que foi eliminada na primeira fase. "Verbeek recebeu propostas para treinar diversas equipes e seleções, mas seu interesse em dirigir a seleção da Coréia do Sul, com quem já tinha participado de dois Mundiais, foi maior", afirmou o porta-voz da federação, Lee Young-moo. Verbeek, de 50 anos, trabalha como treinador há 25 anos e jogou pela equipe holandesa do Sparta Rotterdam de 1974 a 1980. Ele será o quarto treinador holandês que comanda a seleção sul-coreana em anos recentes. Guus Hiddink, atualmente à frente da Austrália na Copa da Alemanha, tornou-se herói nacional ao conduzir os sul-coreanos à semifinal da Copa de 2002. Na ocasião, Verbeek também trabalhou como assistente técnico da seleção asiática. Depois dele, Jo Bonfrere foi o treinador da seleção mas, sem sucesso, perdeu o cargo para Advocaat.