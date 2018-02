Coréia do Sul escolherá entre Houllier e McCarthy como técnico O francês Gerard Houllier ou o inglês Mick McCarthy será o novo treinador da seleção de futebol da Coréia do Sul, informou nesta quarta-feira a associação de futebol do país. O anúncio será feito até o final da semana. A Associação Coreana de Futebol esteve em negociações com diversos treinadores desde a demissão em julho de Pim Verbeek, após a Copa Asiática, mas agora a escolha final ficou entre apenas dois concorrentes. "A decisão final será anunciada muito em breve. É 50 por cento de chance para cada um", disse o porta-voz da associação, You Young-chul. Houllier, de 60 anos, é ex-técnico da seleção francesa e também teve passagens por Liverpool e Lyon. McCarthy levou a Irlanda à segunda rodada da Copa do Mundo de 2002. (Por Jessica Kim)