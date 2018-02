Coréia do Sul ganha da Alemanha A Coréia do Sul surpreendeu neste domingo e ganhou por 3 a 1 o amistoso que disputou contra a Alemanha, que se prepara para as Eliminatórias européias da Copa do Mundo. Os gols da partida foram marcados por Kim Dong-jin aos 16 minutos e Ballack aos 24 minutos do primeiro tempo. Lee Dong-gook aos 26 e Cho Jae-jin aos 42 minutos do segundo tempo fecharam o placar. Esta foi a primeira derrota do técnico Jurgen Klinsmann no comando do selecionado alemão.