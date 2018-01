Coréia do Sul goleia Nepal por 16 a 0 A Coréia do Sul não teve piedade da seleção de Nepal e goleou o adversário por 16 a 0, nesta segunda-feira, em partida válida pelas eliminatórias da Copa da Ásia. O meio-campo Park Jin-sub foi o artilheiro da partida com cinco gols, seguido dos companheiros Woo Sung-yong e Kim Do-hoon, com três cada. Os sul-coreanos lideram o grupo E, com nove pontos em três jogos. No outro jogo da rodada, a seleção de Omã goleou o Vietnã por 6 a 0.