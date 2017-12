Coréia do Sul não consegue vencer Senegal em amistoso Em amistoso preparatória para a Copa do Mundo da Alemanha, realizado nesta terça-feira no Estádio de Seul, a Coréia do Sul não conseguiu superar a seleção de Senegal e empatou em 1 a 1. O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e terminou sem gols. A Coréia voltou melhor na segunda etapa e abriu o placar aos 29 minutos, com Kim Do-Heon. Mas, cinco minutos depois Senegal conseguiu empatar, com Moussa N´Diaye, que acertou um bonito chute de fora da área. A Coréia volta a campo nesta sexta-feira contra a Bósnia-Herzegovina, no último amistoso antes do embarque para a Europa. Até o início da Copa os coreanos ainda farão mais duas partidas preparatórias, contra Noruega e Gana. A Coréia do Sul está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado da França, Suíça e Togo.