Coréia do Sul propõe acordo com Norte A Federação Sul-coreana de Futebol propôs à Federação Norte-coreana um acordo para fazer um intercâmbio futebolístico e assim, tentar melhorar o relacionamento entre os dois países. A proposta foi feita pelo presidente da Federação Sul-coreana, Chung Mong-Joon, em carta endereçada ao presidente da entidade da Coréia do Norte, Ri Gwang Gun. E também foi uma resposta às felicitações enviadas pelo dirigente norte-coreano ao seu colega pela excelente campanha da Coréia do Sul na Copa de 2002, quando ficou em quarto lugar. ?Entendemos que um intercâmbio de futebol entre as duas Coréias contribuirá, não só para impulsionar o esporte nos dois países, como irá propiciar a unidade dos dois povos e reforçar o orgulho nacional?, diz a carta enviada por Chung Mong-Joon, que propõe uma reunião para discutir as formas de criar esse acordo.