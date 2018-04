Coreia do Sul só empata em casa e perde chance de garantir vaga na Copa

A Coreia do Sul desperdiçou nesta quinta-feira uma ótima oportunidade de confirmar a vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Mesmo atuando em casa, em Seul, e diante do desinteressado Irã, o time não passou de um empate sem gols e definirá a classificação na última rodada das Eliminatórias Asiáticas.

O resultado manteve a Coreia do Sul na segunda colocação do Grupo A das Eliminatórias, com 14 pontos. Para ir à Copa sem depender de nenhum outro resultado, o país precisa vencer o Usbequistão na última rodada, terça-feira que vem, fora de casa. Já o Irã lidera a chave com 21 pontos e está garantido no Mundial.

A situação da Coreia só não ficou pior porque o Usbequistão perdeu para a China por 1 a 0, em Wuhan, com gol marcado por Gao Lin, de pênalti. Com o resultado, a seleção usbeque perdeu a oportunidade de ultrapassar os sul-coreanos e se aproximar da vaga na Rússia.

O Usbequistão parou nos 12 pontos, na quarta colocação da chave, e precisa vencer a Coreia na última rodada para seguir com chances de classificação. Se isso acontecer, ultrapassará o rival e dependerá do resultado da Síria, que tem os mesmos 12 pontos mas ocupa a terceira colocação por causa do saldo de gols.

Somente os dois primeiros lugares da chave garantem-se diretamente na Copa, enquanto o terceiro vai disputar uma vaga na repescagem. A China chegou aos nove pontos nesta quinta e ainda sonha justamente com esta terceira colocação. Para isso, precisa bater o lanterna Catar na última rodada, fora de casa, e torcer contra Usbequistão e Síria.

Na outra partida do grupo, os sírios também mantiveram vivo o sonho da classificação ao vencerem o Catar por 3 a 1, em casa. Se derrotar o Irã na última rodada, fora de casa, a Síria precisa pelo menos de um empate da Coreia para se garantir no Mundial.

Pelo Grupo B, a segunda vaga direta ao Mundial também continua indefinida. Horas depois de o Japão garantir a classificação e a liderança da chave, os já eliminados Tailândia e Iraque se enfrentaram em Bangcoc e os iraquianos levaram a melhor, por 2 a 1. Arábia Saudita, Austrália e Emirados Árabes Unidos disputarão na última rodada uma vaga direta na Copa e outra na disputa pela repescagem.