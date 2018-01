Coréia do Sul vence Angola por 1 a 0 em partida amistosa Em partida amistosa realizada como preparação para a Copa do Mundo da Alemanha, a seleção da Coréia do Sul derrotou, nesta quarta-feira, a Angola por 1 a 0, com gol de Chu-Young, aos 22 minutos do primeiro tempo. A partida foi totalmente dominada pelos coreanos, que perderam muitos gols. Já os angolanos tiveram poucas oportunidades e passaram grande parte do jogo se defendendo. Ambas as seleções estão classificadas para o Mundial da Alemanha. A Coréia do Sul está no grupo G, ao lado de França, Suíça e Togo. Já a Angola está na chave D, junto de México, Portugal e Irã.