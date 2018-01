Coréia do Sul vence Croácia em amistoso Primeira adversária do Brasil na Copa de 2006, a Croácia foi derrotada na madrugada deste domingo pela Coréia do Sul por 2 a 0, em jogo válido por um torneio amistoso em Hong Kong. Kim Dong-jin e Lee Chun-soo fizeram os gols. A Croácia, no entanto, jogou com um time ?B?, já que seus principais jogadores têm compromisso com seus times nos campeonatos nacionais neste fim de semana. Os coreanos vão encarar na decisão a Dinamarca, que na outra semifinal derrotou Hong Kong por 3 a 0.