Coréia e África vencem amistosos A seleção da Coréia do Sul derrotou a Finlândia por 2 a 0, nesta quarta-feira, em partida amistosa disputada em Cartagena, região leste da Espanha. A equipe asiática, dirigida pelo holandês Guus Hiddink, dominou a maior parte do jogo, que serviu de preparativo para a Copa do Mundo. A Coréia só alcançou o triunfo nos minutos finais do confronto. O primeiro gol saiu aos 42 minutos do segundo tempo, por meio de Hong Tun. Dois minutos depois, Hidn Jung definiu o marcador. A Finlândia não se classificou para a Copa. Cerca de 400 sul-coreanos, a maioria com os rostos pintados com as cores da bandeira do país, incentivaram a seleção durante toda a partida. Em outro amistoso de preparação para a Copa, a Arábia Saudita derrotou a África do Sul por 1 a 0, gol de Nawwaf Altemyat, aos 30 minutos do segundo tempo. Os dois times vão disputar o Mundial. O português Carlos Queiroz oficializou nesta quarta-feira o seu desligamento como treinador da seleção sul-africana e comenta-se que recebeu US$ 200 mil de indenização. Nesta quinta-feira, a seleção do Japão enfrenta a Ucrânia.