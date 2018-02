Coréia e Colômbia ficam no 0 a 0 As seleções da Coréia do Sul e da Colômbia ficaram num empate por 0 a 0 no amistoso realizado neste sábado, na cidade de Busan. A partida teve raros momentos de emoção, frustrando os cerca de 60 mil torcedores que foram ao estádio. O técnico português, Humberto Coelho, viu virtudes na seleção coreana. Diz que o time se portou bem na defesa e chegou a criar chances para marcar. ?Infelizmente cometemos muitos erros de finalização?, lamentou. A melhor chance do jogo, no entanto, foi desperdiçada pelos colombianos. O atacante Jairo Castillo apareceu sozinho à frente do goleiro Lee Won-Jae e, de dentro da pequena área, chutou para fora.