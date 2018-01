Coréia: Mong-Joon quer ser presidente O presidente da Federação Sul-Coreana de Futebol, Chung Mong-Joon, que foi o comandante do Comitê Organizador da Copa de 2002 no país, anunciou, nesta terça-feira, que será candidato a presidente da Coréia do Sul. As eleições estão marcadas para dezembro. A disputa já conta com outros dois candidatos. Mong-Joon, de 50 anos, é o fundador da montadora Hyundai, um império industrial no país, e conta com muito apoio popular pelos investimentos que fez no futebol sul-coreaano, principalmente durante o último Mundial, em que a seleção nacional ficou em quarto lugar. Mong-Joon, atualmente um parlamentar independente, pretende criar seu próprio partido. ?Vou lutar por uma união política na Coréia, paralisada por disputas entre diversas facções?, disse o comandante do futebol.